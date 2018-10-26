Тверская картинная галерея приглашает на виртуальную прогулку по Залу Юпитера Эрмитажа

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-26T16:08:03+03:00

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1 ноября в рамках программы «Дни Эрмитажа в Тверской областной картинной галерее» пройдет виртуальная прогулка по Залу Юпитера – одной из самых грандиозных экспозиций Эрмитажа.

- Сегодня здесь экспонируются коллекции Отдела Античного мира: римские мраморные саркофаги и собрание римского портрета, считающееся одним из лучших в мире. Коллекция римского портрета насчитывает более сотни экспонатов, среди которых всемирно известные шедевры, такие как портрет Филиппа Араба, «Портрет римлянки» (так называемая «Сириянка»), портрет Люция Вера и Бальбина. Статуя Юпитера, давшая название залу — одна их самых крупных античных скульптур, хранящихся в музеях мира, - рассказывают сотрудники картинной галереи.

Перенестись в Государственный Эрмитаж, а точнее в фотограмметрическую модель с интерьерами и 46 скульптурами, помогут очки виртуальной реальности.

Зрители могут гулять по виртуальному залу Юпитера, перемещаясь при помощи джойстика, осматривать любое произведение искусства, слушать информацию о времени и истории его создания, авторе, художественном стиле.

Тверской императорский дворец, Восточная башня

ул. Советская д.3.

1 ноября с 11:00 до 16:00.

Справки по телефону: +7 4822 34-62-43.