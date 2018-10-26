2018-10-26T16:01:44+03:00
Происшествия

14-летний мальчик погиб в Тверской области

В обстоятельствах трагедии разбираются спецслужбы
Виктория ЖУКОВА
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Рассматриваются все версии случившегося. Фото: архив "КП"Рассматриваются все версии случившегося. Фото: архив "КП"
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В Тверской области при невыясненных обстоятельствах погиб 14-летний школьник. Тело мальчика обнаружил дома отец, когда пришел с работы. Трагедия произошла в Вышнем Волочке 23 октября.

Обстоятельства трагедии и причины устанавливают следователи. Рассматриваются все версии случившегося.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщают, что следователи осматривают место происшествия и изучают круг общения ребенка. В частности опрашивают родственников, знакомых и одноклассников погибшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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