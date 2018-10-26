«О театре» станет первым спектаклем в Твери в рамках проекта «ТЮЗ. Москва. Транзит»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-26T15:41:15+03:00

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Тверской ТЮЗ представляет новый проект – «ТЮЗ. Москва. Транзит», который реализуется совместно со столичным проектом «ТЕАТР. МАЛЫЕ ФОРМЫ». В рамках данного проекта зрителю будут показывать спектакли и моноспектакли высокого качества по адекватной цене на билеты. Каждый из них находится на стыке театра, музыки и литературы.

18 ноября проект откроет уникальный «зависимый театральный проект» «Заячий стон» со спектаклем «О театре», который с успехом идёт на различных площадках по всей России, а на спектакли практически невозможно достать билеты.

Немного истории. Четыре молодых актёра театра «Ленком» организовали группу «Заячий стон», которая представляет интеллектуальный юмор «на грани». Четвёрка молодых актеров в ироничной манере, с элементами неожиданности и полного абсурда покажут спектакль – лекцию про современный и не очень театр.

Это история для тех, кто любит театр и хочет наконец разобраться: быть или не быть, Отелло или Яго, Тузенбах или Соленый? Они знают, когда «оно» выстрелит, и кто рвёт струну.

Они расскажут, на чём разбогател Йорик, и как сэкономить при покупке Вишневого сада.

В главных ролях: Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров.

Начало в 17.00.