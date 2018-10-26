Строительство многофункционального спортивного зала в поселке Тверской области начнется в следующем году

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-26T15:21:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области в следующей году запланировано строительство многофункционального универсального зала для игровых видов спорта в поселке Сонково. С просьбой оказать содействие в строительстве этого объекта на территории муниципального образования к губернатору Игорь Рудене во время личного приема граждан обратился местный житель.

- Мы хотим, чтобы учреждение располагалось в отдельном здании, чтобы его могли посещать не только жители поселка, но и ребята из удаленных деревень, - цитирует жителя Сонково пресс-служба областного правительства.

По его мнению, появление спортивного зала положительно скажется на развитии физической культуры в районе.

Стоимость строительства объекта составит около 44 млн рублей. 80 % средств будет выделено из областного бюджета, а 20% составит софинансирование из местного бюджета.