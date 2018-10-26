2018-10-26T14:41:10+03:00
Происшествия

Разыскиваются очевидцы наезда на велосипедиста на улице Скворцова-Степанова в Твери

В аварии пожилой мужчина получил серьезные травмы
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла в Твери. Фото: архив "КП"Авария произошла в Твери. Фото: архив "КП"
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В Твери региональный Специализированный следственный отдел УМВД России разыскивает свидетелей наезда на велосипедиста. Авария произошла 24 октября около 18:12 в Твери на улице Скворцова-Степанова.

68-летний мужчина проезжал на велосипеде нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Он не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-21102, которым управлял 28-летний водитель.

Однако молодой человек не имел водительских прав и был пьян. После столкновения с велосипедистом машина врезалась в угол дома. В результате серьезные травмы получил велосипедист. Медики госпитализировали его в реанимацию.

Информацию о данном происшествии можно сообщить по телефонам ССО УМВД России по Тверской области: 8-952-086-26-78, 8(4822)66-78-79.

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