Жители Тверской области и туристы могут совершить путешествие на ретро-поезде

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-26T14:08:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области 27 октября пройдет путешествие на ретро-поезде из Бологое в Осташков и обратно. Вагоны поведет старинный локомотив на паровой тяге. Во время поездки пассажиры посетят железнодорожный музей под открытым небом на станции Куженкино в Бологовском районе. Регулярное движение поездов мимо этой станции было открыто в 1907 году. Здесь даже сохранена атмосфера начала XX века.

-Ретро-поезд – одно из новейших событий в сфере туриндустрии Тверской области. Это первое в новейшей истории России регулярное железнодорожное сообщение, где вагоны тянет за собой паровоз, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Ретро- поезд отправляется каждую субботу из Бологое в 9:25 и прибывает в Осташков в 13:07. Время отправки обратно – в 15:07, прибытия – в 18:21. Билеты можно приобрести на станции Бологое.

Свою работу пригородный поезд на паровой тяге между Бологое и Осташковом начал в сентябре 2018 года. Во время поездки туристов сопровождают проводницы, которые одеты в форму XX века.