Бешеную лису убили в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-26T13:55:16+03:00

Это второй случай заболевания за неделю

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Третий за текущую неделю и двадцать восьмой с начала года случай бешенства в Тверской области зарегистрировали специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. при проведении исследований в рамках государственного задания текущего года.

Смертоносный вирус обнаружен в останках лисы, убитой на территории угодий Оршинского охотничьего клуба в километре на северо-восток от деревни Нестерово Калининского района.

Напомним, бешенство передаётся со слюной и гарантированно убивает человека, если как можно скорее не начать курс профилактических прививок.