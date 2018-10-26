2018-10-26T13:55:16+03:00
Общество

Бешеную лису убили в Тверской области

Это второй случай заболевания за неделю
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Не все лисы одинаковыНе все лисы одинаковы
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Третий за текущую неделю и двадцать восьмой с начала года случай бешенства в Тверской области зарегистрировали специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. при проведении исследований в рамках государственного задания текущего года.

Смертоносный вирус обнаружен в останках лисы, убитой на территории угодий Оршинского охотничьего клуба в километре на северо-восток от деревни Нестерово Калининского района.

Напомним, бешенство передаётся со слюной и гарантированно убивает человека, если как можно скорее не начать курс профилактических прививок.

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