Колхоз незаконно вырубал лес в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-26T13:32:49+03:00

Нарубили почти на семь миллионов

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Торжокский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием, чтобы один из местных колхозов возместил вред, причиненный лесам вследствие незаконной вырубки. Также прокурор потребовал восстановить лесные посадки.

Из материалов дела следовало, что колхоз производил незаконную вырубку лесных насаждений на земельном участке площадью три гектара. Суд счел факт проведения незаконной вырубки леса доказанным и взыскал с ответчика в пользу бюджета Российской Федерации ущерб в размере 6 829 995 рублей.

- Также суд обязал колхоз восстановить нарушенное состояние окружающей среды вследствие причинённого ущерба лесам, - сообщает пресс-служба Торжокского городского суда.