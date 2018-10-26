2018-10-26T13:24:44+03:00
Происшествия

Житель Тверской области хранил в своем гараже три килограмма наркотиков

Запрещенное вещество изъяли полицейские
Виктория ЖУКОВА
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Запрещенное вещество изъяли. Фото: УМВД России по Тверской областиЗапрещенное вещество изъяли. Фото: УМВД России по Тверской области
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Тверские полицейские в рамках антинаркотического месячника обнаружили в деревне Тальцы Селижаровского факт хранения наркотических средств в крупном размере.

Как сообщают в УМВД России по Тверской области, 42-летний местный житель прятал у себя в гараже более трех килограммов марихуаны. Наркотическое средство изъято полицейскими наркоконтроля, а в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие. Полицейские проводят ряд оперативных мероприятий и устанавливают, для каких целей предназначался наркотик.

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