Тверские вузы ТвГУ и Политех проведут дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-26T13:27:26+03:00

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На предстоящих выходных, 27 и 28 октября, два крупнейших тверских вуза - ТвГУ и Политех проведут дни открытых дверей.

Всем желающим сотрудники вузов расскажут о факультетах, направлениях и специальностях, по которым проходит обучение, дадут необходимую информацию о приеме, а также ответят на все интересующие вопросы.

День открытых дверей в Тверском государственном университете стартует 27 октября в 11:00 в актовом зале корпуса, по адресу улица Трехсвятская, дом 16/31 (аудитория 303). Телефон для справок: 8 (4822) 32-15-14. Также подобные мероприятия пройдут на отдельных университетских факультетах.

В Тверском государственном техническом университете общеуниверситетский день открытых дверей будет проходить 28 октября. Начало в 12:00 в актовом зале центрального корпуса университета - набережная Афанасия Никитина, д. 22, остановка «Речной вокзал». Телефон для справок: 8 (4822) 78-70-80.