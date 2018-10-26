Бездомный залез в чужую квартиру в Тверской области, чтобы переночевать
В Тверской области росгвардейцы задержали мужчину без определённого места жительства.
В Бежецке неизвестный мужчина проник в чужую квартиру. Информация об этом поступила в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Они опросили жильцов дома и установили, что гражданин проник в квартиру, взломав входную дверь.
В пресс-службе управления Росгвардии по Тверской области сообщили, что злоумышленник был обнаружен и задержан совместными усилиями сотрудников Росгвардии и полиции. Им оказался бездомный мужчина, который проник в квартиру для ночлега..
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.