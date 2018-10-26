2018-10-26T12:41:28+03:00
Общество

Бездомный залез в чужую квартиру в Тверской области, чтобы переночевать

Его задержали росгвардейцы
Виктория ЖУКОВА
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области росгвардейцы задержали мужчину без определённого места жительства.

В Бежецке неизвестный мужчина проник в чужую квартиру. Информация об этом поступила в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Они опросили жильцов дома и установили, что гражданин проник в квартиру, взломав входную дверь.

В пресс-службе управления Росгвардии по Тверской области сообщили, что злоумышленник был обнаружен и задержан совместными усилиями сотрудников Росгвардии и полиции. Им оказался бездомный мужчина, который проник в квартиру для ночлега..

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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