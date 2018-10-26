Светлана Смирнова назначена заместителем Министра лесного хозяйства Тверской области

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-26T12:10:55+03:00

Также она возглавит управление лесами Министерства лесного хозяйства региона

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В Тверской области у Министра лесного хозяйства новый заместитель. На эту должность была назначена Светлана Николаевна Смирнова. Соответствующее распоряжение 25 октября выпустило регионально правительство.

До этого назначения Светлана Николаевна работала руководителем "Осташковского лесничества Тверской области".

Светлана Смирнова окончила Санкт-Петербургскую государственную лесотехническую академию имени Кирова. Училась она по специальности «Экономика и управление на предприятиях лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности».

Награждена Благодарностью и Почётной грамотой губернатора Тверской области, а также Благодарностью Федерального агентства лесного хозяйства, Почётной грамотой Министерства лесного хозяйства Тверской области и имеет ряд других поощрений.