2018-10-26T11:59:46+03:00
Звезды

На литературных посиделках в Твери обсудят книгу Юна Айвиде Линдквиста "Блаженны мертвые"

Вход свободный для всех
Ирина ТАРАСОВА
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27 октября в библиотеке имени Горького Твери пройдет октябрьская встреча Молодежного литературного клуба. Руководитель клуба Евгений Вычегжанин

Участники литературных посиделок встречаются каждую последнюю субботу месяца, обсуждают заранее выбранную книгу, пьют чай с плюшками, играют в настольные игры и просто общаются.

В октябре выбор пал на книгу - "Блаженны мертвые" шведа Юна Айвиде Линдквиста.

Стокгольм, середина августа. Небывалая жара в сочетании с электромагнитными излучениями влечет за собой необъяснимый феномен - сотни усопших неожиданно возвращаются к жизни. Любовь и простые человеческие отношения подвергаются жестоким испытаниям перед лицом иррационального.

Начало в 14.00.

С собой - сладости к чаю.

Вход свободный.

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