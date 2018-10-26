На литературных посиделках в Твери обсудят книгу Юна Айвиде Линдквиста "Блаженны мертвые"
27 октября в библиотеке имени Горького Твери пройдет октябрьская встреча Молодежного литературного клуба. Руководитель клуба Евгений Вычегжанин
Участники литературных посиделок встречаются каждую последнюю субботу месяца, обсуждают заранее выбранную книгу, пьют чай с плюшками, играют в настольные игры и просто общаются.
В октябре выбор пал на книгу - "Блаженны мертвые" шведа Юна Айвиде Линдквиста.
Стокгольм, середина августа. Небывалая жара в сочетании с электромагнитными излучениями влечет за собой необъяснимый феномен - сотни усопших неожиданно возвращаются к жизни. Любовь и простые человеческие отношения подвергаются жестоким испытаниям перед лицом иррационального.
Начало в 14.00.
С собой - сладости к чаю.
Вход свободный.