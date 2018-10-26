2018-10-26T11:30:09+03:00
Происшествия

31-летняя женщина дважды пыталась убить своего собутыльника в Тверской области

Сначала она избила мужчину гвоздодером, а потом пырнула ножом
Виктория ЖУКОВА
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Приговор в законную силу не вступилПриговор в законную силу не вступилФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области девушка получила наказание за повторное причинение тяжкого вреда здоровью. В суде обвинение поддержала прокуратурой Рамешковского района.

В ходе следствия установлено, что в начале сентября этого года 31-летняя женщина выпивала в своей квартире в Кушалино вместе со своим приятелем. Во время застолья они поругались. Тогда женщина ударила кухонным ножом мужчину в область живота.

При этом у злоумышленницы уже был условный срок за совершение аналогичного преступления в отношении своего сожителя. Тогда мужчину она несколько раз ударила гвоздодером по голове.

В областной прокуратуре сообщают, что Рамешковский районный суд по совокупности приговоров назначил подсудимой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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