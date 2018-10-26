31-летняя женщина дважды пыталась убить своего собутыльника в Тверской области
В Тверской области девушка получила наказание за повторное причинение тяжкого вреда здоровью. В суде обвинение поддержала прокуратурой Рамешковского района.
В ходе следствия установлено, что в начале сентября этого года 31-летняя женщина выпивала в своей квартире в Кушалино вместе со своим приятелем. Во время застолья они поругались. Тогда женщина ударила кухонным ножом мужчину в область живота.
При этом у злоумышленницы уже был условный срок за совершение аналогичного преступления в отношении своего сожителя. Тогда мужчину она несколько раз ударила гвоздодером по голове.
В областной прокуратуре сообщают, что Рамешковский районный суд по совокупности приговоров назначил подсудимой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.