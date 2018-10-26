Из-за короткого замыкания электропроводки в Тверской области загорелся гараж

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-26T11:05:44+03:00

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В Тверской области загорелся гараж. Произошло возгорание 25 октября в одном из гаражей автокооператива Торжка. Сообщение о пожаре дежурный МЧС получил около четырех часов дня.

В загоревшимся гараже стоял припаркованный автомобиль «Нива». Пожарным удалось откатить машину и оперативно потушить пожар. Установлено, что гараж принадлежал 72-летнему мужчине.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, огонь повредил верстак. Предположительная причина возникновения возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Всего к ликвидации пожара было привлечено шесть человек и две единицы техники из отделения пожарно-спасательных частей №59 и №13.