2018-10-26T10:46:58+03:00
Общество

Более 1700 продовольственных ярмарок проведено в Тверской области с начала текущего года

Продается на ярмарках мясо, рыба, молочные продукты, овощи и сладости
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ярмарки проходят еженедельно Фото: архив "КП"Ярмарки проходят еженедельно Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области с начала года было проведено уже 1722 продовольственные ярмарки. На этих торговых площадках жители региона могут приобретать качественные продукты, а сельхозпроизводители расширяют свой рынок сбыта.

Проходят ярмарки традиционно в 25 муниципальных образованиях: Андреапольском, Бежецком, Весьегонском, Жарковском, Кесовогорском, Кимрском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском, Молоковском, Оленинском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Фировском районах, Кашинском, Нелидовском, Осташковском, Удомельском городских округах, а также в Твери и Вышнем Волочке.

По информации пресс-службы регионального правительства, только на прошлой неделе было проведено 43 продовольственные ярмарки в 21 муниципальном образовании. При этом восемь из них было организовано в Твери.

Свои товары на ярмарках представляют 75 товаропроизводителей агропромышленного комплекса из 10 муниципальных образований Тверского региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Светлана Смирнова назначена заместителем Министра лесного хозяйства Тверской области
На литературных посиделках в Твери обсудят книгу Юна Айвиде Линдквиста "Блаженны мертвые"
31-летняя женщина дважды пыталась убить своего собутыльника в Тверской области
Из-за короткого замыкания электропроводки в Тверской области загорелся гараж
Уголовное дело завели на школьника из Тверской области, который рассказал о готовности повторить керченскую трагедию
Мужчина пострадал по вине автомобилистки в Твери
19-летний парень не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево в Тверской области
Пожилой пешеход попал под колеса автомобиля в Твери
12 тысяч тонн пескосоляной смеси заготовлено для обработки дорог в Твери зимой
Житель Тверской области стал лауреатом Национальной премии "Семейная реликвия"
Туман ожидается утром в отдельных районах Тверской области
За последние семь лет вертолеты санавиации совершили почти 400 вылетов в районы Тверской области
У жителя Тверской области оперативники обнаружили в гараже наркотики
Театр драмы Твери готовится представить премьерный спектакль "Дачная лихорадка"
Автобусную остановку на улице Горького в Твери перенесли на новое место
Стала известна дата прощания в Твери с издателем и журналистом Геннадием Климовым
Жителей Тверской области приглашают принять участие в открытом литературном конкурсе
В Твери появилось опасное разрытие
В Твери разыскивают подозреваемого в развращении несовершеннолетних
На улице Спартака в Твери временно перекрыто движение транспорта
«Тверь Водоканал» завершает перекладку водопровода на улице Грибоедова
В Тверской области убили бешеную енотовидную собаку
Прокуратура проверила качество оказании скорой медицинской помощи в Твери
Мужчина продал перекрашенный автомобиль с перебитыми серийными номерами в Тверской области