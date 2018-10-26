Более 1700 продовольственных ярмарок проведено в Тверской области с начала текущего года

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-26T10:46:58+03:00

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В Тверской области с начала года было проведено уже 1722 продовольственные ярмарки. На этих торговых площадках жители региона могут приобретать качественные продукты, а сельхозпроизводители расширяют свой рынок сбыта.

Проходят ярмарки традиционно в 25 муниципальных образованиях: Андреапольском, Бежецком, Весьегонском, Жарковском, Кесовогорском, Кимрском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском, Молоковском, Оленинском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Фировском районах, Кашинском, Нелидовском, Осташковском, Удомельском городских округах, а также в Твери и Вышнем Волочке.

По информации пресс-службы регионального правительства, только на прошлой неделе было проведено 43 продовольственные ярмарки в 21 муниципальном образовании. При этом восемь из них было организовано в Твери.

Свои товары на ярмарках представляют 75 товаропроизводителей агропромышленного комплекса из 10 муниципальных образований Тверского региона.