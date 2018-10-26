Уголовное дело завели на школьника из Тверской области, который рассказал о готовности повторить керченскую трагедию

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-26T10:02:47+03:00

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В отношении школьника из конаковской гимназии Тверской области возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Напомним, что подросток выложил у себя в социальной сети пост, в котором оправдывает позицию керченского стрелка. Эта информация не осталась незамеченной. В результате пост был удален, а парня прямо с урока забрали оперативники. 16-летнего школьника доставили в полицию для разбирательства.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Тверской области, полицейские оперативно отработали информацию о том, что одиннадцатиклассник публикует на своих страницах в соцсетях фотографии, содержащие сцены насилия и фотографии с оружием. Также подросток предлагал другим подписчикам социальных сетей повторить трагедию в Керчи.