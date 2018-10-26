2018-10-26T09:48:07+03:00
Происшествия

Мужчина пострадал по вине автомобилистки в Твери

Женщина нарушила правила дорожного движения
Альберт БОЙКОВ
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Автомобиль женщины заметно пострадал Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвтомобиль женщины заметно пострадал Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 25 октября, в Твери на улице Советской в районе дома №13, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Дорожный инцидент случился около 18:50.

Известно, что 40-летняя обладательница «Suzuki Jimny» пытаясь развернуться на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не предоставила преимущество в движении обладателю «Opel Astra», который двигался по встречной полосе. В результате произошло столкновение.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, 25-летнего водителя «Opel» медики осмотрели на месте происшествия и отпустили домой.

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