19-летний парень не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-26T09:34:45+03:00

У молодого человека не было водительских прав

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В Тверской области автомобиль врезался в дерево. Авария произошла 25 октября около 22:30 на третьем километре автодороги Черногубово-Андрианово Калининского района.

По информации регионального УГИБДД России, за рулем «ВАЗ 21081» ехал 19-летний парень без водительских прав. Он не правильно выбрал скорость движения и не учел дорожные условия. В результате автомобиль вынесло с дороги в кювет, где он наехал на дерево.

Травмы в дорожно-транспортном происшествии получили водитель и его 17-летний пассажир. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.