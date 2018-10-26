Пожилой пешеход попал под колеса автомобиля в Твери
Потерпевшего пришлось госпитализировать
Пешеход попал в больницуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В пятницу, 25 октября, в Твери на улице Володарского в районе дома №24, произошла авария, в результате которой пострадал 76-летний пешеход. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 18:10.
Установлено, что 29-летний водитель «Chevrolet Cruze» сбил пожилого пешехода, который пытался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пешеход был доставлен с различными травмами в больницу.