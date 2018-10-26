2018-10-26T09:08:29+03:00
Общество

12 тысяч тонн пескосоляной смеси заготовлено для обработки дорог в Твери зимой

Город готовится к холодам
Виктория ЖУКОВА
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Почти вся техника готова к борьбе со снегом. Фото: администрация ТвериПочти вся техника готова к борьбе со снегом. Фото: администрация Твери
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В Твери полным ходом идет подготовка к содержанию городских дорог в зимнем режиме. А также идет заготовка противогололёдных реагентов.

Уже в первых числах ноября пройдёт финальный смотр готовности специалистов. На сегодняшний день большая часть техники уже готова к эксплуатации в зимних условиях. Среди них погрузчики, комбинированные дорожные машины и трактора. На остальном транспорте завершается переоборудование.

В администрации Твери сообщают, что приобретено порядка 5 тысяч тонн соли и изготовлено более 12 тысяч тонн пескосоляной смеси. Этого количества должно хватить до конца года, при условии отсутствии природных аномалий.

В готовность к приёму снега приведены специализированные полигоны: на улице Паши Савельевой и в Боровлёво.

Зимой расчищать улицы будут 125 дворников, однако в ближайшее время руководство предприятия намерено увеличить их число до 150. Кроме того, планируется серьёзное расширение водительского штата – более чем на 100 сотрудников. Работать они будут в три смены.

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