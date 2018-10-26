2018-10-26T08:37:05+03:00
Общество

Житель Тверской области стал лауреатом Национальной премии "Семейная реликвия"

Виктор Скворцов составил генеалогическое древо своей семьи за 200 лет
Виктория ЖУКОВА
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Важно сохранять семейные ценностиВажно сохранять семейные ценностиФото: Олег УКЛАДОВ
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Житель Тверской области Виктор Скворцов стал обладателем Национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия» в номинации «Моя родословная».

Виктор Скворцов - почетный гражданин Лесного района Тверской области. Он тщательно изучил историю своего рода – крестьян Кудрявцевых. Виктор долгое время искал своих родственников, устанавливал степень родства и восстанавливал семейные традиции. В результате он составил генеалогическое древо, которое охватило 200 лет, восемь поколений и насчитывает около 600 человек.

В областном правительстве сообщают, что национальная премия «Семейная реликвия» вручается в этом году впервые. Ее лауреатами стали 35 человек в 7 номинациях.

Награждение состоится 2 ноября в Музее Победы в Москве.

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