Туман ожидается утром в отдельных районах Тверской области

СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-26T08:05:39+03:00

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В Тверской области ожидается туман. Об ухудшении видимости предупреждает региональное УМЧС России.

Согласно данным Тверского гидрометцентра утром 26 октября в отдельных районах Тверской области прогнозируется туман. Видимость составит 300-800 метров.

В связи с этим удвоить бдительность должны водители. Во время тумана следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Жителям региона следует быть более аккуратными.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).