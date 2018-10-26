Туман ожидается утром в отдельных районах Тверской области
Водителям следует быть бдительными
Туман ожидается утром в отдельных районах Тверской областиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Тверской области ожидается туман. Об ухудшении видимости предупреждает региональное УМЧС России.
Согласно данным Тверского гидрометцентра утром 26 октября в отдельных районах Тверской области прогнозируется туман. Видимость составит 300-800 метров.
В связи с этим удвоить бдительность должны водители. Во время тумана следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Жителям региона следует быть более аккуратными.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).