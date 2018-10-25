За последние семь лет вертолеты санавиации совершили почти 400 вылетов в районы Тверской области

СЕГОДНЯ 19:34 2018-10-25T19:34:26+03:00

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В Тверской области планируют построить площадки для посадки вертолетов санитарной авиации. Эту тему обсудили на совещании, которое 24 октября провел губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, места расположения вертолетных площадок должны быть определены с учетом анализа уже совершенных вылетов. Они должны находиться в непосредственной близости с больницами и дорогами, по которым возможно передвижение машин скорой помощи. Также важно учесть ландшафтные условия, позволяющие обеспечить безопасность при взлете и посадке. Необходимо предусмотреть и возможности для заправки вертолетов.

По информации пресс-службы областного правительства, за последние семь лет было произведено 369 вылетов вертолетов санавиации в 38 районах Тверской области. При этом только в прошлом году санавиация вылетала 139 раз.