У жителя Тверской области оперативники обнаружили в гараже наркотики
За это ему грозит до десяти лет лишения свободы
Наркотики изъяты из оборота Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области в рамках Антинаркотического месячника оперативники наркоконтроля выявили факт хранения запрещенных веществ. В противоправной деятельности подозревается 36-летний ранее судимый житель деревни Шишкино Бельского района.
Наркотики мужчина хранил в своем гараже. Всего у злоумышленника было изъято более 78 граммов вещества растительного происхождения. Об этом сообщают в УМВД России по Тверской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, в частности, полицейские устанавливают, для каких целей предназначался наркотик.