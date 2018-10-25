2018-10-25T18:46:23+03:00
Происшествия

У жителя Тверской области оперативники обнаружили в гараже наркотики

За это ему грозит до десяти лет лишения свободы
Виктория ЖУКОВА
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Наркотики изъяты из оборота Фото: УМВД России по Тверской областиНаркотики изъяты из оборота Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области в рамках Антинаркотического месячника оперативники наркоконтроля выявили факт хранения запрещенных веществ. В противоправной деятельности подозревается 36-летний ранее судимый житель деревни Шишкино Бельского района.

Наркотики мужчина хранил в своем гараже. Всего у злоумышленника было изъято более 78 граммов вещества растительного происхождения. Об этом сообщают в УМВД России по Тверской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, в частности, полицейские устанавливают, для каких целей предназначался наркотик.

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