Театр драмы Твери готовится представить премьерный спектакль "Дачная лихорадка"

СЕГОДНЯ 18:17 2018-10-25T18:17:21+03:00

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Тверской академический театр драмы готовится к премьере спектакля "Дачная лихорадка". Показ итальянской комедии Карло Гольдони, в которой кипят страсти, уже не за горами - 8, 10 и 11 ноября на большой сцене ТАТД.

В преддверии показа, в пятницу, 26 октября, в театре пройдет открытая репетиция премьерного спектакля "Дачная лихорадка", где можно будет посмотреть отрывок спектакля и пообщаться с режиссером и актерами.

- На открытой репетиции журналисты познакомятся с основой от приглашенной постановочной команды из Санкт-Петербурга - режиссером, художником спектакля, художником по свету. А также встретятся с главными героями - артистами и смогут задать вопросы, - сообщают в театре.