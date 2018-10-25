2018-10-25T18:17:21+03:00
Звезды

Театр драмы Твери готовится представить премьерный спектакль "Дачная лихорадка"

Первые показы пройдут 8, 10 и 11 ноября
Ирина ТАРАСОВА
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Премьера - не за горами!Премьера - не за горами!
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Тверской академический театр драмы готовится к премьере спектакля "Дачная лихорадка". Показ итальянской комедии Карло Гольдони, в которой кипят страсти, уже не за горами - 8, 10 и 11 ноября на большой сцене ТАТД.

В преддверии показа, в пятницу, 26 октября, в театре пройдет открытая репетиция премьерного спектакля "Дачная лихорадка", где можно будет посмотреть отрывок спектакля и пообщаться с режиссером и актерами.

- На открытой репетиции журналисты познакомятся с основой от приглашенной постановочной команды из Санкт-Петербурга - режиссером, художником спектакля, художником по свету. А также встретятся с главными героями - артистами и смогут задать вопросы, - сообщают в театре.

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