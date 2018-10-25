2018-10-25T18:09:19+03:00
Общество

Автобусную остановку на улице Горького в Твери перенесли на новое место

Останавливаться транспорт теперь будет за перекрестом
Виктория ЖУКОВА
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Остановка теперь находится за перекрестком Фото: администрация ТвериОстановка теперь находится за перекрестком Фото: администрация Твери
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В Твери с 25 октября изменилось место остановки автобусов на улице Горького. Остановочный пункт «улица Благоева» при движение из центра переносится примерно на 70 метров вперёд. Теперь он находится за перекрёстком улиц Горького и Благоева.

Главная задача изменения – обеспечение безопасности пассажиров, пешеходов и автомобилистов. Ведь согласно ГОСТ Р-52766 «Дороги автомобильные общего пользования» остановки автобусов должны располагаться после перекрёстков.

В администрации Твери сообщили, что новый павильон на остановке «улица Благоева» уже установлен в соответствии со всеми требованиями. Также были перенесены дорожные знаки.

Останавливаться перед пересечением с улицей Благоева будет только трамваи.

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