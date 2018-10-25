2018-10-25T17:31:35+03:00
Общество

Стала известна дата прощания в Твери с издателем и журналистом Геннадием Климовым

Место и время пока уточняются
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Геннадий Климов ушел из жизни 24 октября. Фото: соцсетиГеннадий Климов ушел из жизни 24 октября. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Яркий, неординарный, смелый. Имеющий свою точку зрения и всегда отстаивающий ее. Ищущий ответы на глобальные вопросы и находящий их. Борец, упрямец и мечтатель.

Действительно, при всем его ощутимом присутствии здесь, рядом с нами он всегда как будто находился чуть выше - в поиске. Себя, смысла жизни, кода страны и даже мироздания. Недаром одним из его последних постов был следующий: «Удалось найти код, который почти всё объясняет в прошлом».

24 октября скоропостижно ушел из жизни известный журналист и писатель Геннадий Андреевич Климов. 4 ноября ему бы исполнилось 62 года.

Он скончался во время деловой поездки в Санкт-Петербург. На этот раз он брал интервью у ректора одного из питерских вузов. Внезапно ему стало плохо. Несмотря на старания медиков, которые прибыли почти сразу, помочь журналисту они уже не смогли...

Жить и работать в Тверь Геннадий Андреевич переехал 19 апреля 1987 года из Воронежа, где в 1979 году закончил Воронежский государственный технический университет. И почти сразу громко заявил о себе.

С его именем связано множество проектов на Тверской земле. Он построил в Твери первый автоматизированный завод, а с началом перестройки создал в Тверской области один из первых научных кооперативов. А затем основал издательский дом, который до сих пор выпускает частную газету «Караван+Я».

Геннадий Климов руководил изданием двух федеральных журналов - «Умное производство» и «Бизнес-Территория». Но помимо журналистики увлекался еще многим. Был заядлым путешественником, знатоком мировых религий и эпосов, а также автором многих книг по антропологии и древней истории. Нередко как эксперт в этих областях выступал на канале «Рен-ТВ», где пытался раскрыть тайны развития народов и исторических событий.

Прощание с Геннадием Климовым состоится 27 октября. Планируется отпевание и гражданская панихида. Место и время пока уточняются. Похоронят его на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Тверской области приглашают принять участие в открытом литературном конкурсе
В Твери появилось опасное разрытие
В Твери разыскивают подозреваемого в развращении несовершеннолетних
На улице Спартака в Твери временно перекрыто движение транспорта
«Тверь Водоканал» завершает перекладку водопровода на улице Грибоедова
В Тверской области убили бешеную енотовидную собаку
Прокуратура проверила качество оказании скорой медицинской помощи в Твери
Мужчина продал перекрашенный автомобиль с перебитыми серийными номерами в Тверской области
Семейная пара обокрала дачу пенсионерки в Тверской области
Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам женского здоровья пройдет в Твери
У пассажира на станции в Тверской области полицейские обнаружили наркотики
Сальмонеллы нашли в сосисках, которые продавались в магазине в Тверской области
Новые дорожные знаки установят на Волоколамском проспекте в Твери
Без газа и тепла остались жители многоквартирного дома в поселке Тверской области
Четырех пешеходов сбили за сутки в Тверской области
В ландшафтном парке "Тьмака" в Твери монтируют верёвочный парк
Девятилетняя девочка получила тяжелые травмы во время занятия в конно-трюковой группе в Тверской области
Прививки против гриппа в Тверской области школьникам сделали без согласия родителей
Пожилой велосипедист попал под колеса пьяного водителя в Твери
Продолжается поиск 36-летнего жителя Твери
Несовершеннолетний пешеход попал под колеса иномарки в Тверской области
На территории Тверской области действуют 52 добровольные народные дружины
Парень днем расстреливал собак в селе под Тверью
Более полутора тонн некачественной молочной продукции изъяли из оборота в Тверской области
Умер известный тверской издатель Геннадий Климов
Браконьер за убийство лося в Тверской области заплатит 270 тысяч рублей
27-летний парень похитил телефон у невнимательного жителя Тверской области
12 бесплатных экскурсий пройдет в Твери и Торжке