Стала известна дата прощания в Твери с издателем и журналистом Геннадием Климовым

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-25T17:31:35+03:00

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Яркий, неординарный, смелый. Имеющий свою точку зрения и всегда отстаивающий ее. Ищущий ответы на глобальные вопросы и находящий их. Борец, упрямец и мечтатель.

Действительно, при всем его ощутимом присутствии здесь, рядом с нами он всегда как будто находился чуть выше - в поиске. Себя, смысла жизни, кода страны и даже мироздания. Недаром одним из его последних постов был следующий: «Удалось найти код, который почти всё объясняет в прошлом».

24 октября скоропостижно ушел из жизни известный журналист и писатель Геннадий Андреевич Климов. 4 ноября ему бы исполнилось 62 года.

Он скончался во время деловой поездки в Санкт-Петербург. На этот раз он брал интервью у ректора одного из питерских вузов. Внезапно ему стало плохо. Несмотря на старания медиков, которые прибыли почти сразу, помочь журналисту они уже не смогли...

Жить и работать в Тверь Геннадий Андреевич переехал 19 апреля 1987 года из Воронежа, где в 1979 году закончил Воронежский государственный технический университет. И почти сразу громко заявил о себе.

С его именем связано множество проектов на Тверской земле. Он построил в Твери первый автоматизированный завод, а с началом перестройки создал в Тверской области один из первых научных кооперативов. А затем основал издательский дом, который до сих пор выпускает частную газету «Караван+Я».

Геннадий Климов руководил изданием двух федеральных журналов - «Умное производство» и «Бизнес-Территория». Но помимо журналистики увлекался еще многим. Был заядлым путешественником, знатоком мировых религий и эпосов, а также автором многих книг по антропологии и древней истории. Нередко как эксперт в этих областях выступал на канале «Рен-ТВ», где пытался раскрыть тайны развития народов и исторических событий.

Прощание с Геннадием Климовым состоится 27 октября. Планируется отпевание и гражданская панихида. Место и время пока уточняются. Похоронят его на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким.