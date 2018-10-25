Жителей Тверской области приглашают принять участие в открытом литературном конкурсе

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-25T17:20:47+03:00

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15 октября в Твери стартовал приём заявок на литературный конкурс «Поймай удачу». Продлится он до 1 декабря включительно. В конкурсе, главной темой которого объявлен «Мой дом», могут принимать участие поэты и писатели любого возраста, проживающие на территории города Твери и Тверской области.

Для участия необходимо заполнить заявку-анкету и приложить к ней творческую работу, оформленную в соответствии с требованиями (Положение прикреплено отдельным файлом к данному посту). Все вопросы и материалы принимаются на электронную почту: poimai@ydacha.org (с пометкой «Литературный конкурс») до 1 декабря.

Финальный концерт литературного конкурса и награждение участников призами от организаторов и партнеров состоится 23 декабря в рамках новогодней программы для всех жителей Твери.