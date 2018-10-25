В Твери появилось опасное разрытие
В Твери появилось опасное размытие - между домами 42 и 43 по улице Горомова зияет огромная яма. Как сообщили "Комсомолке" местные жители, яме уже несколько дней, на находится прямо на пути к дачным участкам, где постоянно ходят пенсионеры. Разрытие ничем не огорожено и не обозначено. Туда рискуют пасть гуляющие в соседнем дворе дети. Никаких ограждений. Гуляющие дети рискуют отправиться прямиком на дно.
Мы обратились в Тверскую генерацию с информацией об отсутствии ограждений и энергетики обещали проинспектировать разрытие.
На сегодняшний день работы ведутся по следующим адресам:
1 ул. Мичурина 19.09.2018-25.10.2018 кап.ремонт
2 Коминтерна 25.10.2018 Утечка на т/трассе
3 д.42 ул.Фарафоновой 25.10.2018 утечка на т/трассе
4 д.21 ул.В-Новгорода 25.10.2018 утечка на т/трассе
5 Петербургское.ш.,14 25.10.2018 утечка на т/трассе
6 З.Коноплянниковой,24 25.10.2018 утечка на т/трассе
7 Благоева 15 25.10.2018 утечка на т/трассе