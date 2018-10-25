2018-10-25T16:59:36+03:00
Общество

В Твери появилось опасное разрытие

Яма не огорожена
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Вот такая яма "украшает" дворВот такая яма "украшает" двор
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В Твери появилось опасное размытие - между домами 42 и 43 по улице Горомова зияет огромная яма. Как сообщили "Комсомолке" местные жители, яме уже несколько дней, на находится прямо на пути к дачным участкам, где постоянно ходят пенсионеры. Разрытие ничем не огорожено и не обозначено. Туда рискуют пасть гуляющие в соседнем дворе дети. Никаких ограждений. Гуляющие дети рискуют отправиться прямиком на дно.

Мы обратились в Тверскую генерацию с информацией об отсутствии ограждений и энергетики обещали проинспектировать разрытие.

На сегодняшний день работы ведутся по следующим адресам:

1 ул. Мичурина 19.09.2018-25.10.2018 кап.ремонт

2 Коминтерна 25.10.2018 Утечка на т/трассе

3 д.42 ул.Фарафоновой 25.10.2018 утечка на т/трассе

4 д.21 ул.В-Новгорода 25.10.2018 утечка на т/трассе

5 Петербургское.ш.,14 25.10.2018 утечка на т/трассе

6 З.Коноплянниковой,24 25.10.2018 утечка на т/трассе

7 Благоева 15 25.10.2018 утечка на т/трассе

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