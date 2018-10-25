2018-10-25T16:44:31+03:00
Общество

В Твери разыскивают подозреваемого в развращении несовершеннолетних

Если вы опознали мужчину – позвоните в полицию
Виктория ЖУКОВА
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Если вы опознали мужчину – позвоните в полицию Фото: УМВД России по Тверской областиЕсли вы опознали мужчину – позвоните в полицию Фото: УМВД России по Тверской области
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Центральный отдел полиции Твери разыскивает мужчину. На данный момент его личность не установлена. Он подозревается в развратных действий в отношении детей.

Мужчине на вид 40-45 лет. Ростом он 170-175 см, короткие волосы русого цвета, глаза голубые, нос искривлен в правую сторону.

Был одет в светло-голубые джинсы, обувь черного цвета, темно-серая футболка с белой надписью, черная бейсболка, у которой обратная сторона козырька оранжевого цвета.

Информацию о мужчине просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (4822) 34-20-84, 8-930-164-52-41 или 02.

Ранее этого мужчину подозревали в совершении кражи из супермаркета.

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