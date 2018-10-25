На улице Спартака в Твери временно перекрыто движение транспорта
Проводиться ремонт водопровода
Лучше заранее продумать пути объезда. Фото: архив "КП"
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В Твери перекрыто движение транспорта на улице Спартака. Ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводе. Ремонтные работы идут возле дома №42.
Транспортный поток перекрыт с сегодняшнего дня, 25 октября, с 14:00. Нормативный срок выполнения работ – не более 24 часов.
Как сообщают в администрации Твери, специалистам «Тверь Водоканал» поставлена задача провести работы в кратчайшие возможные сроки.
Автомобилистам следует заранее продумать свой маршрут, например, объехать участок можно по 1-й улице Пески.