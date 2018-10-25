«Тверь Водоканал» завершает перекладку водопровода на улице Грибоедова

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-25T15:45:13+03:00

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Специалисты «Тверь Водоканала» меняют аварийный участок водопровода диаметром 100 мм, который проходит по частному сектору на улице Грибоедова. В результате ремонтных работ будет заменен 120-метровый участок, на котором в последнее время возникали течи.

«Работы не очень масштабные, но довольно сложные из-за большого числа частных бесколодезных врезок. Это очень затрудняет обслуживание абонентов, поиск места повреждения. Поэтому при перекладке этого небольшого участка мы обустраиваем в общей сложности 4 колодца, в которые заводим все врезки. Во-первых, таковы современные требования, во-вторых, нашим потребителям станет удобнее», - рассказывает начальник ремонтно-строительного цеха ООО «Тверь Водоканал» Дмитрий Шумский.

Все строительные работы на улице Грибоедова планируется выполнить до ноября. До конца года «Тверь Водоканал» реализует еще несколько крупных проектов по программе «Надежность сетей». Собственными силами предприятие заменит участки водовода в районе 2-й Колхозной улицы и коллектора в поселке им. Крупской. С привлечением подрядчика планируется масштабная перекладка коллектора в районе проспекта Победы.