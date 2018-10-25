В Тверской области убили бешеную енотовидную собаку
Заражённое животное пришло в деревню
Берегитесь бешенства Фото: Ветеринарная инспекция Тверской области
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Очередной случай бешенства зарегистрирован на территории Верхневолжья
Вирус заболевания выявлен у енотовидной собаки, патологический материал от которой поступил в межобластную ветеринарную лабораторию из Кимрского района. Зверь зашел в один их дворов деревни Ушаковка, где был убит местным жителем.
Теперь количество официально зарегистрированных случаев бешенства на территории Верхневолжья в текущем году увеличилось до 27.
В деревне введён карантин по бешенству, живность ветеринары будут прививать в профилактическом порядке, а населению раздадут памятки по предотвращению болезни.