2018-10-25T15:41:10+03:00
Дом. Семья

В Тверской области убили бешеную енотовидную собаку

Заражённое животное пришло в деревню
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Берегитесь бешенства Фото: Ветеринарная инспекция Тверской областиБерегитесь бешенства Фото: Ветеринарная инспекция Тверской области
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Очередной случай бешенства зарегистрирован на территории Верхневолжья

Вирус заболевания выявлен у енотовидной собаки, патологический материал от которой поступил в межобластную ветеринарную лабораторию из Кимрского района. Зверь зашел в один их дворов деревни Ушаковка, где был убит местным жителем.

Теперь количество официально зарегистрированных случаев бешенства на территории Верхневолжья в текущем году увеличилось до 27.

В деревне введён карантин по бешенству, живность ветеринары будут прививать в профилактическом порядке, а населению раздадут памятки по предотвращению болезни.

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