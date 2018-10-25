СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-25T15:31:55+03:00

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Прокуратура проверила качество оказании скорой медицинской помощи в Твери.

Прокуратура Заволжского района Твери на основании задания прокуратуры Тверской области проверила подстанцию скорой медицинской помощи №1.

- Анализ данных журнала записи вызовов скорой медицинской помощи выявил многочисленные факты нарушения нормативов доезда к пациентам, - сообщает пресс-служба прокуратуры. -Кроме того, установлено, что не все автомобили класса «В» оснащены в соответствии с установленными требованиями.

Также выявлены неполные комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи: в автомобилях и на аптечном складе подстанции №1 отсутствуют необходимые лекарственные препараты. Руководству подстанции вынесено представление.