Прокуратура проверила качество оказании скорой медицинской помощи в Твери
Прокуратура проверила качество оказании скорой медицинской помощи в Твери.
Прокуратура Заволжского района Твери на основании задания прокуратуры Тверской области проверила подстанцию скорой медицинской помощи №1.
- Анализ данных журнала записи вызовов скорой медицинской помощи выявил многочисленные факты нарушения нормативов доезда к пациентам, - сообщает пресс-служба прокуратуры. -Кроме того, установлено, что не все автомобили класса «В» оснащены в соответствии с установленными требованиями.
Также выявлены неполные комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи: в автомобилях и на аптечном складе подстанции №1 отсутствуют необходимые лекарственные препараты. Руководству подстанции вынесено представление.