2018-10-25T15:31:55+03:00
Здоровье

Прокуратура проверила качество оказании скорой медицинской помощи в Твери

Оказалось, не хватает лекарств и оборудования
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Медики трудятся в тяжёлых условияхМедики трудятся в тяжёлых условияхФото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратура проверила качество оказании скорой медицинской помощи в Твери.

Прокуратура Заволжского района Твери на основании задания прокуратуры Тверской области проверила подстанцию скорой медицинской помощи №1.

- Анализ данных журнала записи вызовов скорой медицинской помощи выявил многочисленные факты нарушения нормативов доезда к пациентам, - сообщает пресс-служба прокуратуры. -Кроме того, установлено, что не все автомобили класса «В» оснащены в соответствии с установленными требованиями.

Также выявлены неполные комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи: в автомобилях и на аптечном складе подстанции №1 отсутствуют необходимые лекарственные препараты. Руководству подстанции вынесено представление.

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