Мужчина продал перекрашенный автомобиль с перебитыми серийными номерами в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-25T15:21:19+03:00

Покупатель обратился в суд, когда продавец добровольно не вернул деньги за авто. Фото: архив "КП"

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В Тверской области в суде было рассмотрено интересное дело. Мужчина приобрел автомобиль "Лексус LS400" с перебитыми серийными номерами.

Машина была куплена в сентябре 2016 года за 247000 рублей. Через неделю после покупки новый владелец попытался переоформить автомобиль на себя в ГИБДД Москвы. Ему отказали, потому что выяснилось, что у автомобиля был демонтирован старый идентификационный номер (VIN) и приварен новый с другого автомобиля. Также машину перекрасили из белого цвета в зеленый.

Продавец не захотел добровольно отдавать деньги за автомобиль. Тогда покупатель обратился в суд.

Как сообщает пресс-служба Кувшиновского районного суда, судья расторг договор купли-продажи и обязал бывшего владельца вернуть всю сумму сделки.