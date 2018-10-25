Мужчина продал перекрашенный автомобиль с перебитыми серийными номерами в Тверской области
В Тверской области в суде было рассмотрено интересное дело. Мужчина приобрел автомобиль "Лексус LS400" с перебитыми серийными номерами.
Машина была куплена в сентябре 2016 года за 247000 рублей. Через неделю после покупки новый владелец попытался переоформить автомобиль на себя в ГИБДД Москвы. Ему отказали, потому что выяснилось, что у автомобиля был демонтирован старый идентификационный номер (VIN) и приварен новый с другого автомобиля. Также машину перекрасили из белого цвета в зеленый.
Продавец не захотел добровольно отдавать деньги за автомобиль. Тогда покупатель обратился в суд.
Как сообщает пресс-служба Кувшиновского районного суда, судья расторг договор купли-продажи и обязал бывшего владельца вернуть всю сумму сделки.