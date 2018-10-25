2018-10-25T14:36:47+03:00
Происшествия

Семейная пара обокрала дачу пенсионерки в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленники задержаныЗлоумышленники задержаныФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области полицейские задержали семейную пару - 25-летних жителей Кимр, которые подозреваются в краже.

Заявление в дежурную часть написала 72-летняя женщина, у которой пропало имущество.

Прибыв на место происшествия, полицейские осмотрелись и опросили потерпевшую, а также изъяли улики. Выяснилось, что злоумышленники проникли в дачный дом через окно, расположенный в одном из садоводческих некоммерческих товариществ. Оттуда они похитили электроинструменты, садовый инвентарь и другое личное имущество.

Подозреваемые были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Часть похищенного имущества обнаружена и возвращена владелице.

Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания – сообщает пресс-служба УМВД Росси по Тверской области.

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