2018-10-25T14:00:44+03:00
Здоровье

Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам женского здоровья пройдет в Твери

Состоится она 30 и 31 октября
Виктория ЖУКОВА
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Все должны быть здоровы!Все должны быть здоровы!Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери 30 и 31 октября пройдет VII межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента». Врачи разных специальностей соберутся на площадке Центра имени Аваева, чтобы обсудить проблемы женского здоровья.

В форуме примут участие представители Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского и других организаций. Также впервые в рамках конференции в Твери пройдет IX Евразийский семинар по онкологии для врачей не онкологического профиля.

Приглашаются на мероприятие врачи разных специальностей: терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, урологи, хирурги, дерматологи, врачи паллиативной помощи, врачи общей практики, а также рентгенологи и специалисты по ультразвуковой диагностики.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Тверской области.

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