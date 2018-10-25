Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам женского здоровья пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-25T14:00:44+03:00

Все должны быть здоровы! Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Состоится она 30 и 31 октября

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В Твери 30 и 31 октября пройдет VII межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента». Врачи разных специальностей соберутся на площадке Центра имени Аваева, чтобы обсудить проблемы женского здоровья.

В форуме примут участие представители Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского и других организаций. Также впервые в рамках конференции в Твери пройдет IX Евразийский семинар по онкологии для врачей не онкологического профиля.

Приглашаются на мероприятие врачи разных специальностей: терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, урологи, хирурги, дерматологи, врачи паллиативной помощи, врачи общей практики, а также рентгенологи и специалисты по ультразвуковой диагностики.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Тверской области.