Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам женского здоровья пройдет в Твери
В Твери 30 и 31 октября пройдет VII межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента». Врачи разных специальностей соберутся на площадке Центра имени Аваева, чтобы обсудить проблемы женского здоровья.
В форуме примут участие представители Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского и других организаций. Также впервые в рамках конференции в Твери пройдет IX Евразийский семинар по онкологии для врачей не онкологического профиля.
Приглашаются на мероприятие врачи разных специальностей: терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, урологи, хирурги, дерматологи, врачи паллиативной помощи, врачи общей практики, а также рентгенологи и специалисты по ультразвуковой диагностики.
Мероприятие проходит при поддержке правительства Тверской области.