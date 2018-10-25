2018-10-25T13:21:56+03:00
Происшествия

У пассажира на станции в Тверской области полицейские обнаружили наркотики

Молодой человек сказал, что запрещенное вещество он хранил для личного употребления
Виктория ЖУКОВА
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В отношении молодого человека возбуждено уголовное делоВ отношении молодого человека возбуждено уголовное делоФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области полицейские обнаружили у пассажира на железнодорожном вокзале наркотическое вещество.

27-летнего парня в состоянии опьянения доставили в дежурную комнату полиции на станции Ржев. Выяснилось, что этот молодой человек наркозависимый.

Как сообщили в пресс-службе линейного отдела полиции на станции Тверь, при досмотре полицейские нашли у задержанного 37 граммов наркотика растительного происхождения. Молодой человек рассказал, что наркотики он собрал с дикорастущих кустов для личного употребления.

В его отношении возбуждено уголовное дело.

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