У пассажира на станции в Тверской области полицейские обнаружили наркотики

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-25T13:21:56+03:00

Молодой человек сказал, что запрещенное вещество он хранил для личного употребления

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В Тверской области полицейские обнаружили у пассажира на железнодорожном вокзале наркотическое вещество.

27-летнего парня в состоянии опьянения доставили в дежурную комнату полиции на станции Ржев. Выяснилось, что этот молодой человек наркозависимый.

Как сообщили в пресс-службе линейного отдела полиции на станции Тверь, при досмотре полицейские нашли у задержанного 37 граммов наркотика растительного происхождения. Молодой человек рассказал, что наркотики он собрал с дикорастущих кустов для личного употребления.

В его отношении возбуждено уголовное дело.