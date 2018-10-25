Сальмонеллы нашли в сосисках, которые продавались в магазине в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-25T13:02:23+03:00

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В Тверской области в сосисках обнаружили сальмонеллы. Проверяли продукты в рамках государственного пищевого мониторинга. Пробы исследовали в лаборатории специалисты ФГБУ«Тверская МВЛ».

Результаты показали, что в сливочных сосисках содержаться сальмонеллы. Это кишечные бактерии, которые могут вызвать инфекционные заболевания у животных и людей.

Некачественные сосиски продавали в сетевом магазине в Торопце. В качестве производителя сосисок заявлен расположенный в Москве мясоперерабатывающий комбинат.

Полученные сведения были переданы в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в Управление Россельхознадзора с целью принятия соответствующих мер.