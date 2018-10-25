Без газа и тепла остались жители многоквартирного дома в поселке Тверской области

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-25T13:03:21+03:00

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В Тверской области жители Селижаровского района сообщили в районную прокуратуру о том, что в жилой дом прекратилась подача газа.

Во время проверки было установлено, что утром 24 октября газовая сеть, подключенная к жилому дому на улице Лесная в поселке Селище, была перекрыта в результате неисправности. В указанном доме проживает 40 человек.

Как выяснилось, эта газовая сеть бесхозяйная и договор на ее техническое обслуживание с газораспределительной организацией не был заключен. Из-за этого устранением неисправности никто не занимался, и жители остались без газа.

Прокурором района незамедлительно внесено представление с требованием поставить на баланс газовые сети и газовое оборудование, а также заключить договор на их техническое обслуживание.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, соответствующий договор был заключен. Неисправность был устранена в тот же день.