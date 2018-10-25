Четырех пешеходов сбили за сутки в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-25T13:03:53+03:00

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За минувшие сутки в Тверской области автолюбители сбили четырех пешеходов.

Около 18:30 27-летний водитель, выезжая с территории завода в Вышнем Волочке на автомобиле «Форд Фокус», не заметил 31- летнюю женщину. Шла она по проезжей части дороги слева направо по ходу движения машин, хотя на участке был тротуар.

В этом же время авария произошла в Твери на Молодежном бульваре. 60-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander» стал поворачивать налево. В это время через въезд на парковку проходила 56-летняя женщина. Водитель не успел затормозить и сбил ее.

А в 19:10 женщину-пешехода сбила женщина-водитель. Наезд произошел на улице Володарского в Твери. Автомобилиста не увидела пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, всех пешеходов с различными травмами доставили в больницу.

Еще один наезд произошел на 72 км автодороге Тверь-Ржев. 41-летний водитель насмерть сбил 74-летнюю женщину-пешехода, которая шла по проезжей части в сторону Старицы.