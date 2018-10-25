2018-10-25T10:06:52+03:00
Здоровье

Прививки против гриппа в Тверской области школьникам сделали без согласия родителей

Нарушения выявила прокуратура
Виктория ЖУКОВА
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Фактически прививки делались без согласия родителейФактически прививки делались без согласия родителейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области прокуратура выявила нарушения при проведении вакцинации в образовательных учреждениях.

Установлено, что в трех школах Андреапольского района во время прививочной компании были допущены многочисленные нарушения законодательства об охране здоровья граждан и иммунопрофилактике. Например, медики перед вакцинацией не ознакомились с информацией об возможных поствакцинальных осложнениях у детей, а также фактически прививки делались без согласия родителей. Все это нарушает принцип добровольности вакцинации против инфекционных заболеваний.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, внесены представления главному врачу больницы и руководству школ. К дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица.

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