Пожилой велосипедист попал под колеса пьяного водителя в Твери
Не оказалось у автомобилиста и прав
Велосипедисту понадобилась помощь врачейФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 24 октября, в Твери на улице Скворцова-Степанова в районе дома 45/1, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог автомобиль сбил 68-летнего велосипедиста. Авария случилась около 18:12.
Установлено, что 28-летний пьяный обладатель "ВАЗа 21102" сбил 68-летнего велосипедиста, который не предоставил права первого маневра водителю. После этого автомобиль врезался еще и в угол дома. Кстати, чуть позже выяснилось, что у пьяного водителя нет и прав.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП велосипедист был доставлен в медицинское учреждение.