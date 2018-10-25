Пожилой велосипедист попал под колеса пьяного водителя в Твери

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-25T09:45:15+03:00

Не оказалось у автомобилиста и прав

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В среду, 24 октября, в Твери на улице Скворцова-Степанова в районе дома 45/1, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог автомобиль сбил 68-летнего велосипедиста. Авария случилась около 18:12.

Установлено, что 28-летний пьяный обладатель "ВАЗа 21102" сбил 68-летнего велосипедиста, который не предоставил права первого маневра водителю. После этого автомобиль врезался еще и в угол дома. Кстати, чуть позже выяснилось, что у пьяного водителя нет и прав.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП велосипедист был доставлен в медицинское учреждение.