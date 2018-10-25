Несовершеннолетний пешеход попал под колеса иномарки в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-25T09:33:11+03:00

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В среду, 24 октября, в Кимрах Тверской области, на перекрестке улиц Троицкая - Вагжанова, произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний мальчик. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 14:40.

Установлено, что 29-летний водитель "Volvo C30" двигаясь по перекрестку неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении обладателю "Нивы Шевроле". В результате произошло столкновение автомобилей, после чего водитель "Volvo C30" продолжил движение и сбил четырехлетнего мальчика, который шел по тротуару.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии ребенок попал с травмами в больницу.