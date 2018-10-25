Продолжается поиск 36-летнего жителя Твери

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-25T09:33:05+03:00

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В Твери уже больше месяца ищут 36-летнего мужчину. 23 сентября Иван Голубев ушел из дома в садоводческом некоммерческом товариществе «Колос» (поселок Сахарово) и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».

Ростом Иван 185 см, имеет худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

Одет был в черную кожаную куртку, коричнево-черный свитер и темно-синие трико, на ногах - черные берцы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102.