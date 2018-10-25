На территории Тверской области действуют 52 добровольные народные дружины

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-25T09:06:52+03:00

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Тверские полицейские активно сотрудничают с добровольными народными дружинами (ДНД).

На сегодняшний день в регионе работают 52 добровольные дружины общей численностью 335 человек. Семь из них несут свою службу в областной столице. Ежедневно добровольцы вместе с полицейскими выходят на патрулирование улиц города, обеспечивая охрану общественного порядка.

В УМВД России по Тверской области сообщают, что за девять месяцев текущего года в Верхневолжье при содействии ДНД раскрыто 405 административных правонарушений.

Кроме того, по мере необходимости народные дружинники участвуют в совместных профилактических рейдах, направленных на улучшение безопасного общественного климата в регионе. Также дружинники взаимодействует с полицией при проведении общественно-массовых мероприятий – фестивалей, концертов, спортивных соревнований.