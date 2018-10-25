Парень днем расстреливал собак в селе под Тверью

СЕГОДНЯ 08:38 2018-10-25T08:39:12+03:00

Стрелял парень и по домашним собакам Фото: Дарья ПОТАПОВА

В животных он стрелял ампулами с ядом

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В Тверской области молодой человек расстрелял животных. О происшествии сообщили зоозащитники из тверской Инициативной группы по защите животных.

В Медном днем неизвестный молодой человек приехал на белых «Жигулях» и стал стрелять в собак. От его рук погибло несколько животных.

Волонтёры рассказали, что хозяин одной из собак попытался поговорить с парнем. Тот ему сообщил, что стреляет он дитилином. Это яд, от которого животное умирает мучительной смертью.

Также очевидцы сообщили, что некоторых мертвых животных молодой человек погрузил в машину и увез.

По словам зоозащитников, хозяева собак уже написали заявление в прокуратуру.