Парень днем расстреливал собак в селе под Тверью
В животных он стрелял ампулами с ядом
Стрелял парень и по домашним собакамФото: Дарья ПОТАПОВА
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В Тверской области молодой человек расстрелял животных. О происшествии сообщили зоозащитники из тверской Инициативной группы по защите животных.
В Медном днем неизвестный молодой человек приехал на белых «Жигулях» и стал стрелять в собак. От его рук погибло несколько животных.
Волонтёры рассказали, что хозяин одной из собак попытался поговорить с парнем. Тот ему сообщил, что стреляет он дитилином. Это яд, от которого животное умирает мучительной смертью.
Также очевидцы сообщили, что некоторых мертвых животных молодой человек погрузил в машину и увез.
По словам зоозащитников, хозяева собак уже написали заявление в прокуратуру.