Более полутора тонн некачественной молочной продукции изъяли из оборота в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:07 2018-10-25T08:11:49+03:00

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В Тверской области подвели итоги надзора за качеством и безопасностью молока и молочной продукции за девять месяцев текущего года. Проверяли организации сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора.

Проверку прошли 246 предприятий торговли и общественного питания.

По информации ведомства, лабораторно было исследовано по физико-химическим показателям 326 проб молочной продукции, из них - 66 проб (20%) не соответствуют нормативным требованиям. Также по микробиологическим показателям была исследована 741 проба, из которых 33 (4%) не соответствуют нормам. При этом фактов несоответствия молочной продукции по радиологическим показателям и содержанию антибиотиков выявлено не было.

Среди нарушений санитарно-эпидемиологическим нормам специалисты отметили: плохое состояние помещений предприятий, отсутствие необходимых документов на продукцию и несоблюдение условий хранения, а также правил личной гигиены персоналом.

После проверки было изъято 37 партий молочной продукции, общим весом 1 700 кг.

149 нарушителей заплатили штрафы на общую сумму 2 млн 470 тысяч рублей.