Умер известный тверской издатель Геннадий Климов

СЕГОДНЯ 19:58 2018-10-24T20:24:32+03:00

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24 октября скоропостижно скончался известный журналист и писатель Геннадий Андреевич Климов. 4 ноября ему бы исполнилось 62 года.

Он скончался во время деловой поездки в Санкт-Петербург.

Геннадий Андреевич периеехал жить и работать в Тверь 19 апреля 1987 года.

С его именем связно множество проектов на Тверской земле. Он построил в Твери первый автоматизированный завод, а с началом перестройки создал в Тверской области один из первых научных кооперативов. А затем основал издательский дом, который до сих пор выпускает частную газету «Караван+Я».

Он руководил изданием двух федеральных журналов «Умное производство» и «Бизнес Территория». Геннадий Андреевич был заядлым путешественником, знатоком мировых религий и эпосов, а также автором многих книг по антропологии и древней истории.

Редакция «Комсомолки» соболезнует родным и близким.